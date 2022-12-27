Журналист Игорь Цыганык в авторской программе "Цыганык LIVE" сообщил, что у Андреа Малдеры был шанс снова оказаться в Украине.

"Де Дзерби перед чемпионатом Европы приглашал Малдеру в Шахтер. Тот отказал, но у них остались хорошие контакты, потому что они хорошо общаются.

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Не исключаю, что Малдера мог бы оказаться в Шахтере. Возможно, он там и окажется", – сказал Цыганык в эфире программы "Цыганык LIVE".

Напомним, Андреа Малдера был одним из ассистентов Андрея Шевченко в сборной Украины и также покинул "сине-желтых" после Евро-2020. Итальянский специалист не присоединился к тренерскому штабу Шевы в Дженоа.

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