Журналіст Ігор Циганик в авторській програмі "Циганик LIVE" повідомив, що Андреа Малдера мав шанс знову опинитися в Україні.

"Де Дзербі перед чемпіонатом Європи запрошував Малдеру в Шахтар. Той відмовив, але в них залишилися хороші контакти, бо вони добре спілкуються.

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Не виключаю, що Малдера міг би опинитися в Шахтарі. Можливо, він там і опиниться", – сказав Циганик в ефірі програми "Циганик LIVE".

Нагадаємо, Андреа Малдера був одним із асистентів Андрія Шевченка у збірній України і також покинув "синьо-жовтих" після Євро-2020. Італійський фахівець не приєднався до тренерського штабу Шеви у Дженоа.

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