Всеукраинское объединение тренеров на своем сайте назвало лучшего наставника УПЛ в 2021 году.

Луческу стал лучшим тренером года в Румынии

Абсолютным победителем по пяти критериям (номинальный результат команды, трудности в построении и управлении подопечными, мастерство в работе с кадрами и тренерское мастерство) со средним показателем 4,50 стал коуч Динамо Мирча Луческу. Среди его достижений: золотые медали чемпионата, Кубок и Суперкубок Украины, возвращение Динамо в групповой этап Лиги чемпионов и заметный индивудуальный прогресс ряда игроков киевлян. Кроме того, он по ходу сезона шесть раз признавался лучшим в УПЛ по итогам туров.

Вторую строчку занял Виктор Скрипник из Зари (4,34), третью – Игор Йовичевич из СК Днепр-1 (4,30).

В топ-5 попали также два наставника Шахтера: бывший – Луиш Каштру (4,22) – стал четвертым, а нынешний – Роберто Де Дзерби (4,2) – замкнул пятерку (к слову, итальянец работает с "горняками" лишь 6 месяцев).

Напомним, после 18-ти туров лидером УПЛ является Шахтер, который на два очка опережает Динамо.

Золотой темп Динамо, старые проблемы Шахтера, неудачное расширение и бриллианты в провинции – итоги первой части УПЛ