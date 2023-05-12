Нынешний сезон станет последним для Дауда в Дортмунде, где он провел 6 лет. Именно провел, потому что не сумел оправдать надежд и стать важным игроком для команды.

Де Дзерби получил рекордное усиление – Брайтон официально сообщил о трансфере первого новичка

По информации Фабрицио Романо, 27-летний немец присоединится к Брайтону. Переговоры находятся на завершающей стадии. Нужно согласовать последние детали и подписать бумаги. Это будет еще один бесплатный трансфер для Роберто Де Дзерби. Также к экс-наставнику Шахтера присоединится Джеймс Милнер, который завершит сотрудничество с Ливерпулем.

К слову, пригласить Дауда также хотели Милан, Наполи и еще несколько менее статусных клубов. Однако Махмуд выбрал переезд в Брайтон. Возможно, так он хочет перезапустить карьеру, ведь период в Боруссии получился не слишком успешным. Хавбек за 6 лет провел 137 матчей (5 голов и 16 ассистов). В нынешней кампании суммарно отыграл всего 400 минут.