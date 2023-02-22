После шести лет пребывания в составе дортмундской Боруссии Махмуд Дауд покинет клуб в статусе свободного агента. Вчера спортивный директор Боруссии Себастьян Кель подтвердил, что Дортмунд не станет продлевать контракт с футболистом, который так и не сумел стать основным.

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Согласно немецкому изданию Sport1, заинтересованность в игроке выразили Милан, Наполи, Севилья и Лестер. Боссам всех этих клубов нравится перспектива подписания Дауда в статусе свободного агента – в этом случае им не придётся существенно тратиться на игрока.

За 6 лет в составе Боруссии Дауд провёл за команду 137 матчей, в которых забил 5 голов и оформил 16 голевых передач.

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