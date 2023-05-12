Нинішній сезон стане останнім для Дауда в Дортмунді, де він провів 6 років. Саме провів, адже не зумів виправдати надій і стати важливим гравцем для команди.

Де Дзербі отримав рекордне підсилення – Брайтон офіційно повідомив про трансфер першого новачка

За інформацією Фабріціо Романо, 27-річний німець приєднається до Брайтона. Переговори перебувають на завершальній стадії. Потрібно узгодити останні деталі й підписати папери. Це буде іще один безкоштовний трансфер для Роберто Де Дзербі. Також до екс-наставника Шахтаря приєднається Джеймс Мілнер, який завершить співпрацю з Ліверпулем.

До слова, запросити Дауда також хотіли Мілан, Наполі та ще кілька менш статусних клубів. Однак Махмуд вибрав переїзд в Брайтон. Можливо, так він хоче перезапустити кар'єру, адже період в Борусії вийшов не дуже успішним. Хавбек за 6 років провів 137 матчів (5 голів та 16 асистів). У нинішній кампанії сумарно відіграв лише 400 хвилин.