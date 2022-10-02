"Думаю о том, что случилось пару месяцев назад и о том, где я был в феврале. Был уверен, что мы сможем провести очень хороший матч против Ливерпуля.

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Очень горжусь быть главным тренером Брайтона. Но мои мысли до сих пор с Шахтером и всеми украинцами", – сказал Де Дзерби в послематчевом комментарии.

Напомним, Брайтон в поединке 9-го тура АПЛ на выезде сыграл вничью с Ливерпулем (3:3). Этот матч стал первым для экс-наставника Шахтера Роберто Де Дзерби в должности главного тренера "чаек".

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