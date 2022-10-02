Італійський наставник "чайок" Роберто Де Дзербі прокоментував нічию з Ліверпулем (3:3) у своєму дебютному матчі в АПЛ.

"Думаю про те, що сталося пару місяців тому, і про те, де я був у лютому. Був впевнений, що ми зможемо провести дуже хороший матч проти Ліверпуля.

Ліверпуль – Брайтон – 3:3 – відео голів та огляд феєричного дебюту Де Дзербі

Дуже пишаюся бути головним тренером Брайтона. Але мої думки досі з Шахтарем і всіма українцями", – сказав Де Дзербі у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Брайтон у поєдинку 9-го туру АПЛ на виїзді зіграв унічию з Ліверпулем (3:3). Цей матч став першим для екс-наставника Шахтаря Роберто Де Дзербі на посаді головного тренера "чайок".

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