Ливерпуль – Брайтон – 3:3 – видео голов и обзор феерического дебюта Де Дзерби
19:49 - Читати українською
Ливерпуль и Брайтон устроили перестрелку в 9-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
34’ Роберто Фирмино
54’ Роберто Фирмино
63’ Адам Вебстер
Леандро Троссар 18’
Леандро Троссар 84’
18’ Леандро Троссар
34’ Роберто Фирмино
54’ Роберто Фирмино
63’ Адам Вебстер
84’ Леандро Троссар
Роберто Де Дзерби дебютировал во главе "чаек" против Юргена Клоппа. Для бывшего тренера Шахтера матч начался удачно – Тросссар оформил дубль. Однако до и после перерыва двумя голами ответил Фирмино.
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На 63-й мерсисайдцы вышли вперед впервые во встрече благодаря автоголу Уэбстера. Но безоговорочным героем стал Троссар, который в третий раз расписался в воротах Алиссона. 3:3! Брайтон остался на 4 строчке с 14 зачетными баллами, Ливерпуль набрал 10 пунктов и поднялся на 9 позицию.
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