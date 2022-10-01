Ливерпуль и Брайтон устроили перестрелку в 9-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Роберто Де Дзерби дебютировал во главе "чаек" против Юргена Клоппа. Для бывшего тренера Шахтера матч начался удачно – Тросссар оформил дубль. Однако до и после перерыва двумя голами ответил Фирмино.

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