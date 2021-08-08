Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал о своих кадровых решениях в поединке 3-го тура против Александрии (1:2).

"После матча с Генком Исмаили имел определенные проблемы. Мудрик играл, ведь Соломон также выбыл на некоторое время, а покинул Михаил поле, потому что забил мышцу.

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Играли Витао, Степаненко, Патрик, Марлос – футболисты очень высокого уровня. Также сегодня вышел Мудрик, он – большой талант. Следует немного подождать, если мы говорим о Мудрике, ведь у него должны инвестировать все тренеры.

Играл Дентиньо – я тоже доволен тем, как он вошел в игру в начале вместо Траоре. Мы всегда будем осуществлять ротацию, потому что у нас много талантливых футболистов", – цитирует Де Дзерби официальный сайт "горняков".

Заметим, после трех туров Шахтер имеет в своем активе 6 очков. Уже 10 августа на подопечных итальянца ждет матч квалификации Лиги чемпионов против Генка.

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