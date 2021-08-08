Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі розповів про свої кадрові рішення у поєдинку 3-го туру проти Олександрії (1:2).

"Після матчу з Генком Ісмаїлі мав певні проблеми. Мудрик грав, адже Соломон також вибув на деякий час, а покинув Михайло поле, тому що забив м'яз.

Шахтар – Олександрія: Де Дзербі вказав на головні причини поразки донеччан і озвучив план "порятунку"

Грали Вітао, Степаненко, Патрік, Марлос – футболісти дуже високого рівня. Також сьогодні вийшов Мудрик, він – великий талант. Слід трохи почекати, якщо ми говоримо про Мудрика, адже в нього повинні інвестувати всі тренери.

Грав Дентінью – я також задоволений тим, як він увійшов у гри на початку замість Траоре. Ми завжди здійснюватимемо ротацію, тому що в нас багато талановитих футболістів", – цитує Де Дзербі офіційний сайт "гірників".

Зауважимо, після трьох турів Шахтар має у своєму активі 6 очок. Вже 10 серпня на підопічних італійця чекає матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів проти Генка.

Шахтар – Олександрія: перша поразка Де Дзербі в УПЛ, продовження невдалої серії перед ЛЧ, дебютний гол чемпіона світу