Директор по футболу Шахтера Дарио Срна заявил, что будет готов снова работать с бывшим главным тренером команды Роберто Де Дзерби.

"Я понимаю его выбор. Роберто – хороший человек, и когда он сказал мне, что хочет расторгнуть контракт, я пообещал ему, что мы встретимся снова. Моя дверь всегда будет для него открыта. Уверен, что это было не "Прощай", а скорее, "До свидания", – цитирует Срну Calciomercato.

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Напомним, что в начале июля Шахтер расторг контракт Роберто Де Дзерби. Новым главным тренером дончан стал Игорь Йовичевич, который ради этой возможности покинул СК Днепр-1.

К слову, итальянский специалист возглавил Шахтер год назад. Смог вывести команду в группу Лиги чемпионов и выиграть Суперкубок Украины. Однако в общей сложности Де Дзерби во главе "горняков" провел всего 30 поединков. Первую половину прошедшего сезона команда под его руководством завершила лидером УПЛ.

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