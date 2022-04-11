Кроме Де Дзерби, на место главного тренера "канарок" сватали Йоахима Лёва и Жорже Жезуша, однако сами турки отказались от сотрудничества, сообщает Fotospor.

Шахтер продолжает терять тренеров – ключевой помощник Де Дзерби не полетел к команде в Турцию

Дело в финансовых запросах. Йоахим Лёв намерен зарабатывать 10 млн евро в год, а экс-тренер Бенфики хочет вдвое меньшую сумму. Попытка пригласить Де Дзерби тоже провалилась – итальянец тоже желает зарабатывать 5 млн в год.

Добавим, что Де Дзерби уже начали сватать в другие команды, в частности, была информация о возможной работе во главе сборной Италии. Впрочем, Роберто продолжает работать с Шахтером.

Шахтер проиграл Олимпиакосу в благотворительном матче – уникальный состав, патриотическая акция и поддержка Украины