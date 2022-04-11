Де Дзерби, Лёв и экс-тренер Яремчука могли возглавить Фенербахче – турки в шоке от их запросов
Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби всерьез заинтересовал Фенербахче, который ищет нового наставника.
Кроме Де Дзерби, на место главного тренера "канарок" сватали Йоахима Лёва и Жорже Жезуша, однако сами турки отказались от сотрудничества, сообщает Fotospor.
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Дело в финансовых запросах. Йоахим Лёв намерен зарабатывать 10 млн евро в год, а экс-тренер Бенфики хочет вдвое меньшую сумму. Попытка пригласить Де Дзерби тоже провалилась – итальянец тоже желает зарабатывать 5 млн в год.
Добавим, что Де Дзерби уже начали сватать в другие команды, в частности, была информация о возможной работе во главе сборной Италии. Впрочем, Роберто продолжает работать с Шахтером.
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