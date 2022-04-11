Окрім Де Дзербі, на місце головного тренера "канарок" сватали Йоахіма Льова та Жорже Жезуша, проте самі турки відмовились від співпраці, повідомляє Fotospor.

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Справа у фінансових запитах. Йоахім Льов має намір заробляти 10 млн євро на рік, а екс-тренер Бенфіки хоче удвічі меншу суму. Спроба запросити Де Дзербі також провалилась – італієць також бажає заробляти 5 млн на рік.

Додамо, що Де Дзербі вже почали сватати в інші команди, зокрема була інформація про можливу роботу на чолі збірної Італії. Втім, Роберто наразі продовжує працювати з Шахтарем.

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