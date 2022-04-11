Де Дзербі, Льов та екс-тренер Яремчука могли очолити Фенербахче – турки шоковані їхніми запитами
Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі всерйоз зацікавив Фенербахче, який шукає нового наставника.
Окрім Де Дзербі, на місце головного тренера "канарок" сватали Йоахіма Льова та Жорже Жезуша, проте самі турки відмовились від співпраці, повідомляє Fotospor.
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Справа у фінансових запитах. Йоахім Льов має намір заробляти 10 млн євро на рік, а екс-тренер Бенфіки хоче удвічі меншу суму. Спроба запросити Де Дзербі також провалилась – італієць також бажає заробляти 5 млн на рік.
Додамо, що Де Дзербі вже почали сватати в інші команди, зокрема була інформація про можливу роботу на чолі збірної Італії. Втім, Роберто наразі продовжує працювати з Шахтарем.
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