Защитник Шахтера Николай Матвиенко в очередной раз оказывается на радарах клубов из топ-чемпионатов.

Мальорка сильно заинтересована в услугах 26-летнего защитника Шахтера и сборной Украины, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Испанский клуб уже начал переговоры с "горняками" и представителями самого игрока. Подписать Матвиенко будет очень непросто, поскольку Шахтер считает его одним из ключевых игроков команды. Контракт защитника рассчитан еще на три года, нынешняя цена за Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.

Напомним, ранее Матвиенко сватали в Арсенал и Аякс, но Мальорка и в помине не может похвастаться подобным статусом. Прошлый сезон Примеры островитяне завершили на 16-й строчке, чудом избежав вылета.

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