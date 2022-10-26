В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов "горняки" смогли выстоять в дуэли с "кельтами", подарив украинцам уже подзабытые эмоции. "Футбол 24" предлагает подробный разбор поединка в самом престижном евротурнире.

Шахтер накануне на Селтик Парке обеспечил себе еврокубковую весну, сыграв с шотландцами вничью (1:1), а Михаил Мудрик прибавил к своей стоимости несколько миллионов. Обозреватель "Футбол 24" Михаил Юхименко оценил вчерашнюю игру донецкого Шахтера.

Шахтер гарантировал себе евровесну ничьей с Селтиком – новое шоу Мудрика в ЛЧ, Сикан оформил промах года