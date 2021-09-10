"Думаю, нет нужды устанавливать какие-то правила. Потому что все люди равны независимо от того, бразильцы они или украинцы, итальянцы или хорваты. Но это правило есть, и я уже успел показать, что могу выпускать на поле одновременно более четырех украинцев, если это в интересах команды. Если я понимаю, что нужно выпустить на поле восемь, девять или десять украинцев, у меня будут играть все десять.

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Хочу отметить, что на данном этапе Шахтер переживает переходный период. Мы должны предоставить возможности для роста таким футболистам, как Конопля, Сикан, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Трубин, Корниенко, Бондарь. Они заслуживают кредит доверия, возможность проявить себя в игре.

Это необходимое условие для их профессионального роста. И когда ребята вырастут, поднимется и общий уровень Шахтера. Для этого, разумеется, нужно время. Я не исключаю, что у ребят было очень мало возможностей для роста в прошлом", – рассказал Де Дзерби в интервью официальному YouTube-канала Шахтера.

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