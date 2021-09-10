"В прошлом сезоне Шахтер финишировал вторым с отставанием от Динамо на 11 очков и не достиг ни одной из поставленных целей. Поэтому я считаю, что пришло время для перемен. Моим глобальной задачей будет оставить после окончания своей работы Шахтер сильнее по сравнению с тем, каким я его принял. И для того, чтобы команда выросла в целом, нужно помогать расти молодым игрокам, чтобы они совершенствовались и стали настоящими футболистами.

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В команде много талантливых исполнителей. Единственная, если можно так выразиться, проблема, на поле 11 человек, а не один, как, например, в теннисе. Поэтому талант одного отдельного игрока должен соотноситься с талантом партнера. Чтобы создать команду, недостаточно собрать вместе большое количество индивидуально сильных игроков.

Необходимо их организовать, научить говорить на одном футбольном языке. Только так создаются большие команды. В противном случае это будет только набор отдельных высококлассных футболистов, которые не будут целостным коллективом", – отметил Де Дзерби в комментарии официальному YouTube-каналу Шахтаря.

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