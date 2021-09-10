"Думаю, немає потреби встановлювати якісь правила. Тому що всі люди рівні незалежно від того, бразильці вони або українці, італійці чи хорвати. Але це правило є, і я вже встиг показати, що можу випускати на поле одночасно більше чотирьох українців, якщо це в інтересах команди. Якщо я розумію, що слід випустити на поле вісім, дев'ять або десять українців, у мене будуть грати всі десять.

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Хочу зазначити, що на даному етапі Шахтар переживає перехідний період. Ми повинні надати можливості для зростання таким футболістам, як Конопля, Сікан, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Трубін, Корнієнко, Бондар. Вони заслуговують кредит довіри, можливість проявити себе в грі.

Це необхідна умова для їх професіонального зростання. І коли хлопці виростуть, підніметься і загальний рівень Шахтаря. Для цього, зрозуміло, потрібен час. Я не виключаю, що у хлопців було дуже мало можливостей для зростання в минулому", – розповів Де Дзербі у інтерв'ю офіційному YouTube-каналу Шахтаря.

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