Замбийцу в начале октября пришлось принять решение о завершении профессиональной карьеры. Врачи обнаружили у него наследственную болезнь сердца, из-за которой был очень высок риск смертельного осложнения.

Ливерпуль хочет украсть у Де Дзерби игрока-открытие ЧМ-2022 – невероятные финансовые требования

Брайтон не оставил на произвол судьбы игрока, который провел в команде чуть больше года. После Нового года Энок Мвепу начнет работу в клубной академии "чаек". Его первой тренерской работой станет воспитание команды U-9.

Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби одобрил такое развитие событий. "Мы очень рады, что Энок решил остаться в нашем клубе и использовать свой опыт для развития нашей молодежи. Учитывая свой возраст, Энок имеет богатый опыт. Он играл в Лиге чемпионов и Премьер-лиге, а также был капитаном своей сборной. Это следующий раздел для Энока в его футбольном карьере", – цитирует итальянца официальный сайт "чаек".

Зінченку і Ко потрібно зруйнувати прокляття заради чемпіонства: 5 сезонів Арсенала, коли казка стала провалом