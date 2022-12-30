Замбійцю на початку жовтня довелося ухвалити рішення про завершення професіональної кар'єри. Лікарі виявили у нього спадкову хворобу серця, через яку був дуже високий ризик смертельного ускладнення.

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Брайтон не залишив напризволяще гравця, який провів у команді трохи більше ніж рік. Після Нового року Енок Мвепу розпочне роботу в клубній академії "чайок". Його першою тренерською роботою стане виховання команди U-9.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі схвалив такий розвиток подій. "Ми дуже раді, що Енок вирішив залишитися в нашому клубі та використати свій досвід для розвитку нашої молоді. З огляду на свій вік, Енок має багатий досвід. Він грав у Лізі чемпіонів та Прем'єр-лізі, а також був капітаном своєї збірної. Це наступний розділ для Енока у його футбольній кар'єр", – цитує італійця офіційний сайт "чайок".

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