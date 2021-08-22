"Тяжелая игра. Мы немного не разобрались, когда у них удалили футболиста. Мы неправильно перестраивались, а пока скорректировали игру, Черноморец создал пару моментов. Может, были расслаблены, но результат есть.

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Как оценю свою игру в эпизоде ​​с пропущенным голом, который в результате не засчитали? Я пытался перевести удар, мяч попал в плечо и залетел. Это рабочие моменты, я давно не играл, прошло время. Ничего, главное, что потом мы исправили ошибки и забили еще.

Я не играл за Шахтер с ноября 2020-го. Очень соскучился. Рад вернуться, надеюсь, мы будем дальше продолжать все вместе", – цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.

Напомним, после 5-ти туров "горняки" возглавляют турнирную таблицу УПЛ. Лидеры первенства – Десна и Динамо – сойдутся в противостоянии уже сегодня, 22 августа. Начало встречи в 21:30.

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