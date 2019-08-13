Де Бур высмеял идею равенства зарплат женщин и мужчин в футболе

Бывший игрок Барселоны и сборной Нидерландов Франк де Бур рассказал о своем отношении к половой эмансипации в футболе.

"Если честно, это смешно. Это так же, как и в теннисе. Если финал чемпионата мира смотрели 500 миллионов людей или что-то около того, а женского – 100 миллионов, есть разница. Это не то же самое.

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И, конечно, им нужно платить столько, сколько они заслуживают, не меньше того, что они действительно заслуживают. Если женский футбол будет так же популярен, как мужской, они получат столько же, потому что прибыль от рекламы принесет столько же. Но это не так, почему им должны платить столько же? Это смешно. Я этого не понимаю.

Я думаю, вопрос неравенства в обществе стали поднимать из-за того, что женщинам недоплачивали, особенно на должностях менеджеров. Они должны зарабатывать столько же. Я думаю, если есть должность в банке, они должны зарабатывать столько же. Почему они должны зарабатывать меньше, если делают ту же работу?

Думаю, это проникло и в спорт, в теннис и футбол. Но здесь, я думаю, ситуация другая", – цитирует де Бура Guardian.

К слову, сейчас нидерландский специалист возглавляет американский клуб Атланта Юнайтед. Именно женская сборная США стала победителем чемпионата мира по футболу 2019 года.

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