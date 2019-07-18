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"Как женщины могут понимать футбол? Это не их игра", – Босянок

09:42 76 Читати українською
"Как женщины могут понимать футбол? Это не их игра", – Босянок
Босянок с женой Ниной / Соцсети

Известный украинский комментатор Денис Босянок рассказал о своем отношении к женщинам в футболе.

"Ну, женщины же в футбол не играют. Откуда они должны понимать футбол? Да, у нас в стране есть женский футбол, но это не массовое явление. Девушки же не играют у нас в футбол на улице как пацаны. Потому что это не девичья игра.

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Почему на Западе другая ситуация? В США не дай бог, чтобы женщина где-то прижата была. В любой сфере жизни. Там, видимо, максимальная концентрация феминисток в мире. Возможно, в этом секрет успеха их футбола. У нас, слава богу, этого нет.

Я вот никогда не понимал, почему женщина идет на стадион. Как правило, приходит, чтобы посмотреть на страстных мужчин. Это природа, которая тянет. Но они же не смотрят на игру. Возможно, кто-то и смотрит, но я убежден, это против женской природы. Потому что футбол – мужская игра", – сказал Босянок в интервью Tribuna.

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Теги
телевидение Мир Денис Босянок Женский футбол
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