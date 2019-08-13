Де Бур висміяв ідею рівності зарплат жінок і чоловіків у футболі

Колишній гравець Барселони та збірної Нідерландів Франк де Бур розповів про своє ставлення до статевої емансипації у футболі.

"Якщо чесно, це смішно. Це так само, як і в тенісі. Якщо фінал чемпіонату світу дивилися 500 мільйонів людей або щось близько того, а жіночого – 100 мільйонів, є різниця. Це не те ж саме.

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І, звичайно, їм потрібно платити стільки, скільки вони заслуговують, не менше, а те, що вони насправді заслуговують. Якщо жіночий футбол буде так само популярний, як чоловічий, вони отримають стільки ж, тому що прибуток від реклами принесе стільки ж. Але це не так, чому їм повинні платити стільки ж? Це смішно. Я цього не розумію.

Я думаю, питання нерівності в суспільстві стали піднімати через те, що жінкам недоплачували, особливо на посадах менеджерів. Вони повинні заробляти стільки ж. Я думаю, якщо є посада в банку, вони повинні заробляти стільки ж. Чому вони повинні заробляти менше, якщо роблять ту ж саму роботу?

Думаю, це проникло і в спорт, в теніс і футбол. Але тут, я думаю, ситуація інша", – цитує де Бура Guardian.

До слова, наразі нідерландський фахівець очолює американський клуб Атланта Юнайтед. Саме жіноча збірна США стала переможцем чемпіонату світу з футболу 2019 року.

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