Де Брюйне прибыл в Барселону на медосмотр о серьезности травмы – стали известны предварительные прогнозы

Лидер Манчестер Сити Кевин де Брюйне сегодня утром прибыл в клинику Барселоны для прохождения дополнительного медобследования.

Ключевой полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне прилетел в Барселону. В Испании хавбек пройдет дополнительный медосмотр с целью установления степени серьезности полученной на тренировке травмы, сообщает Mundo Deportivo.

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Де Брюйне пройдет осмотр у известного врача Рамона Кугата, которому очень доверяет наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола. Именно у этого специалиста ранее обследовались другие игроки "горожан" – Бенджамин Менди, Венсан Компани и Илкай Гюндоган.

По предварительным прогнозам, травма де Брюйне оставит 27-летнего бельгийца вне игры примерно на 3 месяца – это 18 официальных матчей. Среди них поединки против Ливерпуля и Манчестер Юнайтед, а также минимум 3 матча группового этапа Лиги чемпионов.