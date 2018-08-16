Де Брюйне прибув у Барселону на медогляд щодо серйозності травми – стали відомі попередні прогнози

Лідер Манчестер Сіті Кевін де Брюйне сьогодні вранці прибув у клініку Барселони для проходження додаткового медобстеження.

Ключовий півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне прилетів у Барселону. В Іспанії хавбек пройде додатковий медогляд з метою встановлення ступеня серйозності отриманої на тренуванні травми, повідомляє Mundo Deportivo.

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Де Брюйне пройде огляд у відомого лікаря Рамона Кугата, якому дуже довіряє наставник Ман Сіті Хосеп Гвардіола. Саме у цього фахівця раніше обстежувались інші гравці "містян" – Бенджамін Менді, Венсан Компані та Ілкай Гюндоган.

За попередніми прогнозами, травма де Брюйне залишить 27-річного бельгійця поза грою приблизно на 3 місяці – це 18 офіційних матчів. Серед них поєдинки проти Ліверпуля та Манчестер Юнайтед, а також мінімум 3 матчі групового етапу Ліги чемпіонів.