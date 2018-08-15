Де Брюйне серьезно травмировался на тренировке Манчестер Сити

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне может вылететь на длительный срок.

27-летний бельгиец получил серьезную травму колена на сегодняшней тренировке "горожан", сообщает спортивный журналист Крис Террор в твиттере.

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Информации о тяжести травмы и периоде восстановления пока нет, сам журналист предполагает, что де Брюйне вернется на поле не раньше, чем через 2 месяца.

Напомним, в первом туре АПЛ Кевин помог Манчестер Сити победить Арсенал (2:0). Следующий поединок "горожане" проведут против Хаддерсфилда 19 августа.

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