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Де Брюйне серьезно травмировался на тренировке Манчестер Сити

18:32 142 Читати українською
Де Брюйне серьезно травмировался на тренировке Манчестер Сити
Кевин де Брюйне / Фото Манчестер Сити

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне может вылететь на длительный срок.

27-летний бельгиец получил серьезную травму колена на сегодняшней тренировке "горожан", сообщает спортивный журналист Крис Террор в твиттере.

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Информации о тяжести травмы и периоде восстановления пока нет, сам журналист предполагает, что де Брюйне вернется на поле не раньше, чем через 2 месяца.

Напомним, в первом туре АПЛ Кевин помог Манчестер Сити победить Арсенал (2:0). Следующий поединок "горожане" проведут против Хаддерсфилда 19 августа.

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Арсенал - Манчестер Сити: Воскресенье 12 августа 2018

Арсенал
Матч окончен
0 : 2
Манчестер Сити
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Теги
Англия Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Манчестер Сити Манчестер Сити Арсенал - Манчестер Сити
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