Манчестер Сити предложил Кевину новое соглашение, но капитан отклонил первое предложение, сообщает журналист бельгийского издания HLN Кристоф Терреро.

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Де Брюйне якобы не устроили условия, предложенные клубом. В частности, бельгиец хочет увеличить финансовую составляющую контракта (сейчас он получает около 16 млн фунтов в год). Ожидается, что в ближайшее время Сити снова попытается договориться с 29-летним игроком и подготовит улучшенный контракт.

К слову, хавбек выступает за "горожан" с 2015-го, а его действующее соглашение с Манчестером рассчитано до лета 2023 года. В этом сезоне Кевин провел 14 матчей в АПЛ, забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач.

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