Ман Сіті розпочав перемовини про нову угоду з капітаном Кевіном де Брюйне. Перша спроба виявилась невдалою у виконанні "містян".

Манчестер Сіті запропонував Кевіну нову угоду, але капітан відхилив першу пропозицію, повідомляє журналіст бельгійського видання HLN Крістоф Террер.

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Де Брюйне нібито не влаштували умови, які були запропоновані клубом. Зокрема, бельгієць хоче збільшити фінансову складову контракту (зараз він отримує близько 16 млн фунтів на рік). Очікується, що найближчим часом Сіті знову спробує домовитись з 29-річним гравцем та підготує покращений контракт.

До слова, хавбек виступає за "містян" з 2015-го, а його чинна угода з Манчестером розрахована до літа 2023 року. У цьому сезоні Кевін провів 14 матчів в АПЛ, забив 3 м'ячі та віддав 8 гольових передач.

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