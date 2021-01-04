L'Equipe представил символическую сборную 2020 года. Сразу стоит отметить в ней отсутствие Лионеля Месси и тотальную доминацию представителей Баварии. Мюнхенцы в прошлом году выиграли Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

FIFA The Best-2020: символическая сборная года

Игроков "ротэн" действительно больше всех – Нойер, Дэвис, Киммих, Левандовски. Сюда можно и отнести Алькантару, который первую часть 2020-го провел в составе мюнхенцев, а затем перебрался в Ливерпуль. От мерсисайдцев также делегированны ван Дейк и Александер-Арнольд.

Интересно, что Серхио Рамос из Реала стал единственным представителем Ла Лиги в символической сборной. Место также нашлось де Брюйне (Ман Сити), Неймару (ПСЖ) и, конечно же, Роналду (Юве).

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