Бельгиец пропустит мартовский сбор своей национальной команды, которая должна сыграть товарищеские матчи против Ирландии и Англии.

Гвардиола объяснил раннюю замену де Брюйне в матче против Ливерпуля

"Вчера мы узнали о травме Кевина де Брюйне. Я говорил с ним и врачом. Мы решили не рисковать. Мы хотим дать ему время на восстановление. Сейчас не время рисковать с нашими игроками, до Евро-2024 осталось три месяца", – сказал главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско.

Манчестер Сити рассчитывает, что одна из главных звезд команды успеет восстановиться и сможет играть после паузы на матчи сборных. На 31 марта у "горожан" запланирован матч против Арсенала – текущего лидера АПЛ.

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