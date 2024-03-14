Де Брюйне не їде в збірну Бельгії через травму – Манчестер Сіті ризикує перед супербитвою з Арсеналом
Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне знову має проблеми зі здоров'ям.
Бельгієць пропустить березневий збір своєї національної команди, яка має зіграти товариські матчі проти Ірландії та Англії.
Гвардіола пояснив ранню заміну де Брюйне у матчі проти Ліверпуля
"Вчора ми дізналися про травму Кевіна де Брюйне. Я говорив з ним і лікарем. Ми вирішили не ризикувати. Ми хочемо дати йому час на відновлення. Зараз не час ризикувати з нашими гравцями, до Євро-2024 залишилося три місяці", – сказав головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско.
Манчестер Сіті розраховує, що одна з головних зірок команди встигне відновитися і зможе грати після паузи на матчі збірних. На 31 березня у "містян" запланований матч проти Арсенала – поточного лідера АПЛ.
"Реал трохи випендрюється, а я не такий": Азар – про кіоск із бургерами, зайву вагу і бажання жити в горах з вівцями