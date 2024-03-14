Бельгієць пропустить березневий збір своєї національної команди, яка має зіграти товариські матчі проти Ірландії та Англії.

Гвардіола пояснив ранню заміну де Брюйне у матчі проти Ліверпуля

"Вчора ми дізналися про травму Кевіна де Брюйне. Я говорив з ним і лікарем. Ми вирішили не ризикувати. Ми хочемо дати йому час на відновлення. Зараз не час ризикувати з нашими гравцями, до Євро-2024 залишилося три місяці", – сказав головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско.

Манчестер Сіті розраховує, що одна з головних зірок команди встигне відновитися і зможе грати після паузи на матчі збірних. На 31 березня у "містян" запланований матч проти Арсенала – поточного лідера АПЛ.

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