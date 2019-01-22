Де Брюйне: Если Ливерпуль станет чемпионом, нужно будет просто поздравить их

Хавбек Манчестер Сити Кевин де Брюйне прокомментировал соревнование с Ливерпулем за титул чемпиона АПЛ в нынешнем сезоне.

"Если Ливерпуль в итоге станет чемпионом, нужно будет просто принять это и поздравить их.

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Мы стараемся играть как можно лучше, но, если в результате они наберут больше очков, то только потому, что они заслужили это.

Конечно, всегда хочется побеждать. Но мало что можно сказать, если становишься только вторым, набрав при этом 90 очков.

В другом сезоне мы могли быть впереди уже на 10-12 очков, но в этом году все очень плотно. Мне это нравится, люблю соревноваться", – цитирует де Брюйне издание Goal.

После 23-х туров АПЛ "горожане" только на 4 очка отстают от Ливерпуля.

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