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Де Брюйне: Якщо Ліверпуль стане чемпіоном, потрібно буде просто привітати їх

13:01 121 Читать на русском
Де Брюйне: Якщо Ліверпуль стане чемпіоном, потрібно буде просто привітати їх
Кевін де Брюйне / Фото Манчестер Сіті

Хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брюйне прокоментував змагання з Ліверпулем за титул чемпіона АПЛ у нинішньому сезоні.

"Якщо Ліверпуль в підсумку стане чемпіоном, потрібно буде просто прийняти це і привітати їх.

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Ми намагаємося грати якомога краще, але, якщо в результаті вони наберуть більше очок, то тільки тому, що вони заслужили це.

Звичайно, завжди хочеться перемагати. Але мало що можна сказати, якщо стаєш лише другим, набравши при цьому 90 очок.

В іншому сезоні ми могли бути попереду вже на 10-12 очок, але цього року все дуже щільно. Мені це подобається, люблю змагатися", – цитує де Брюйне видання Goal.

Після 23-х турів АПЛ "містяни" лише на 4 очки відстають від Ліверпуля.

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Теги
Англія Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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