"Со сборной Украины Шевченко справился, сейчас пробует себя в клубе. Дела идут не так, как надо, но даже великие тренеры пережили такие трудные моменты, а также позор увольнения.

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Тренерская работа – тяжелая, нет результата – возникают опасности. Если у команды есть проблемы с комплектованием и кадрами, это непросто. Надеюсь, Шевченко и Тассотти смогут справиться с трудностями", – цитирует Брайду ТМW.

После 21 тура Серии А Дженоа остается на дне турнирной таблицы. По слухам, "грифоны" рассматривают возможность увольнения Андрея Шевченко.

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