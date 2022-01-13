"Даже великие тренеры переживали позор увольнения": экс-директор Милана поддержал Шевченко
Бывший генеральный директор Милана Ариедо Брайда верит в украинского тренера Дженоа.
"Со сборной Украины Шевченко справился, сейчас пробует себя в клубе. Дела идут не так, как надо, но даже великие тренеры пережили такие трудные моменты, а также позор увольнения.
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Тренерская работа – тяжелая, нет результата – возникают опасности. Если у команды есть проблемы с комплектованием и кадрами, это непросто. Надеюсь, Шевченко и Тассотти смогут справиться с трудностями", – цитирует Брайду ТМW.
После 21 тура Серии А Дженоа остается на дне турнирной таблицы. По слухам, "грифоны" рассматривают возможность увольнения Андрея Шевченко.
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