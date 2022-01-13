"Зі збірною України Шевченко впорався, зараз пробує себе у клубі. Справи йдуть не так, як треба, але навіть великі тренери пережили такі важкі моменти, а також ганьбу звільнення.

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Тренерська робота – важка, немає результату – з'являються ризики. Якщо у команди є труднощі з комплектуванням і кадрами, це непросто. Сподіваюся, Шевченко і Тассотті зможуть впоратися з труднощами", – цитує Брайду ТМW.

Після 21-го туру Серії А Дженоа залишається на дні турнірної таблиці. За чутками, "грифони" розглядають можливість звільнення Андрія Шевченка.

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