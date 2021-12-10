Луганчане завершили еврокубковый сезон ничьей с Будё-Глимт. Потеря очков опустила норвежскую команду на вторую строчку, а первой финишировала Рома. Заря же завершила групповой турнир третьей с 7-ю пунктами, установив личный рекорд.

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"Эта команда заслуживает комплиментов за эту Лигу конференций. Мы понимали, с каким соперником встречались, и Рома даже не смогла обыграть Будё-Глимт. В этот раз мы решили играть от обороны, старались играть компактно. Сыграли вничью и есть такое чувство недосказанности, но я благодарен ребятам за работу.

Возможно, мы подсолили Будё-Глимт, они не смогли занять первое место в группе. Мы до игры говорили, что никому подарков делать не собираемся. Мы смотрим на себя, хотим играть за свой клуб и за свою страну, что сегодня ребята и показывали, выложившись на поле на полную", – цитирует Скрипника Fanday.

Последний матч осенней части сезона луганчане сыграют в воскресенье, 12 декабря. Соперником подопечных Скрипника станет киевское Динамо.

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