Заря – Будё-Глимт – видео пушечного гола Назарины со штрафного
20:30 - Читати українською
Заря принимает норвежский Будё-Глимт в 6-м туре Лиги конференций УЕФА 2021/22. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".
завершено
Віталій Вернидуб 68’
68’ Віталій Вернидуб
Поединок почти не имел турнирного значения, поскольку норвежцы уже гарантировали себе плей-офф, а подопечные Скрипника прощались с еврокубками.
Заря – Будё-Глимт: онлайн-трансляция матча Лиги конференций – Украина прощается с еврокубками
Заря вышла вперед на 18-й минуте. Гладкий заработал штрафной на расстоянии 27 метров, и к мячу подошел Егор Назарина. Мощный удар хавбека луганцев не оставлял шансов голкиперу – 1:0.
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