Заря принимает норвежский Будё-Глимт в 6-м туре Лиги конференций УЕФА 2021/22. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Поединок почти не имел турнирного значения, поскольку норвежцы уже гарантировали себе плей-офф, а подопечные Скрипника прощались с еврокубками.

Заря – Будё-Глимт: онлайн-трансляция матча Лиги конференций – Украина прощается с еврокубками

Заря вышла вперед на 18-й минуте. Гладкий заработал штрафной на расстоянии 27 метров, и к мячу подошел Егор Назарина. Мощный удар хавбека луганцев не оставлял шансов голкиперу – 1:0.