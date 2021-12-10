Луганці завершили єврокубковий сезон нічиєю з Буде-Глімт. Втрата очок опустила норвезьку команду на другу сходинку, а першою фінішувала Рома. Зоря ж завершила груповий турнір третьою з 7-ма пунктами, встановивши особистий рекорд.

Гарматний гол Назарини і трагедія Вернидуба у відеоогляді матчу Зоря – Буде-Глімт – 1:1

"Ця команда заслуговує на компліменти за Лігу конференцій. Ми розуміли, з яким суперником зустрічалися, і навіть Рома не змогла обіграти Буде-Глімт. Цього ми вирішили грати від оборони, намагалися грати компактно. Зіграли внічию, і є таке відчуття недосказаності, але я вдячний хлопцям за роботу.

Можливо, Зоря завадила Буде-Глімт, вони не змогли посісти перше місце у групі. Ми до гри говорили, що нікому подарунків не збираємося робити. Ми дивимося на себе, хочемо грати за свій клуб та за свою країну, що сьогодні хлопці і показували, виклавшись на повну", – цитує Скрипника Fanday.

Останній матч осінньої частини сезону луганці зіграють у неділю, 12 грудня. Суперником підопічних Скрипника стане київське Динамо.

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