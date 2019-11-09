Даже ребята, которые продают хот-доги, должны быть в отличной форме, – Клопп о матче с Манчестер Сити

Наставник мерсисайдского клуба рассказал о настроении перед матчем против Манчестер Сити в рамках 12-го тура АПЛ.

"В воскресенье мы должны сыграть нашу лучшую игру. Все на стадионе должны быть в отличной форме. Даже ребята, которые продают хот-доги, должны быть в отличной форме.

Клопп предположил, что Ливерпулю придется отойти от своего стиля в игре против Манчестер Сити

Все должны быть готовы с первой секунды, прийти раньше, зайти внутрь, не делать ничего снаружи, ждать разминки, быть там и все такое. Это то, чего бы я хотел – чтобы мы откинули все свои эмоции перед игрой. И тогда давайте играть в футбол", – рассказал Клопп изданию Thisisanfield.com.

Напомним, уже завтра, 10 ноября, состоится очередной тур английской Премьер-лиги, в котором центральным матчем будет встреча между Ливерпулем и Манчестер Сити. Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ключова гра для Ярмоленка, дуель Баварії й Борусії та італійська битва, що змушує ностальгувати – топ-матчі євровікенду