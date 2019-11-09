toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Даже ребята, которые продают хот-доги, должны быть в отличной форме, – Клопп о матче с Манчестер Сити

08:29 46 Читати українською
Даже ребята, которые продают хот-доги, должны быть в отличной форме, – Клопп о матче с Манчестер Сити
Юрген Клопп / Фото из открытых источников

Наставник мерсисайдского клуба рассказал о настроении перед матчем против Манчестер Сити в рамках 12-го тура АПЛ.

 

"В воскресенье мы должны сыграть нашу лучшую игру. Все на стадионе должны быть в отличной форме. Даже ребята, которые продают хот-доги, должны быть в отличной форме.

Клопп предположил, что Ливерпулю придется отойти от своего стиля в игре против Манчестер Сити

Все должны быть готовы с первой секунды, прийти раньше, зайти внутрь, не делать ничего снаружи, ждать разминки, быть там и все такое. Это то, чего бы я хотел – чтобы мы откинули все свои эмоции перед игрой. И тогда давайте играть в футбол", – рассказал Клопп изданию Thisisanfield.com.

Напомним, уже завтра, 10 ноября, состоится очередной тур английской Премьер-лиги, в котором центральным матчем будет встреча между Ливерпулем и Манчестер Сити. Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ключова гра для Ярмоленка, дуель Баварії й Борусії та італійська битва, що змушує ностальгувати – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Динамо будет принимать дома Зарю 7 декабря: УПЛ определила даты и время начала матчей 17-го и 18-го туров УПЛ
06:00
60
Теги
Ливерпуль - Манчестер Сити Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Юрген Клопп Юрген Клопп
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
17
мин
Бавария
19:30
Боруссия Дортмунд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук