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Клопп предположил, что Ливерпулю придется отойти от своего стиля в игре против Манчестер Сити

18:34 50 Читати українською
Клопп предположил, что Ливерпулю придется отойти от своего стиля в игре против Манчестер Сити
Юрген Клопп / фото из соцсетей

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с Манчестер Сити в рамках 12-го тура АПЛ.

 

"Со спортивной точки зрения это противостояние становится все больше и больше. Я здесь всего четыре года, но сейчас мы живем этим. Ман Сити – хорошая команда, и слава Богу, что мы соревнуемся с ними, это означает, что мы тоже хороши.

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Я не восхищаюсь другими командами – я их уважаю. Несколько вещей мне нравятся. Характер команды и их тренер поражают, сочетание скорости и техники у отдельных игроков впечатляет. Это очень хорошая футбольная команда. В последние два сезона кажется, что каждая игра – решающая. Не было ни одной, о которой кто-то сказал бы: "О, вот в этой можно проиграть".

Это большая игра. Две действительно хорошие команды. Хорошие новости – игра будет на Энфилде, это круто. Прожекторы, большая игра. Посмотрим, все просто, прятаться негде. Мы не можем просто идти в атаку, но если мы не будем действовать смело против Манчестер Сити, у нас нет шансов. Мы должны создавать моменты.

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Возможно, будет 0:0, как в прошлом году. В зависимости от схем, возможно, не получится быть таким же креативными или атакующими, как обычно. Это будет интересный футбольный матч", – цитирует Клоппа Liverpool Echo.

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Юрген Клопп Юрген Клопп Ливерпуль - Манчестер Сити Ливерпуль Ливерпуль Англия
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