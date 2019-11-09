Навіть хлопці, які продають хот-доги, повинні бути у відмінній формі, – Клопп про матч з Манчестер Сіті

Наставник мерсисайдського клубу розповів про настрій перед матчем проти Манчестер Сіті в рамках 12-го туру АПЛ.

"У неділю ми повинні зіграти нашу найкращу гру. Всі на стадіоні повинні бути у відмінній формі. Навіть хлопці, які продають хот-доги, повинні бути у відмінній формі.

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Всі повинні бути готові з першої секунди, прийти раніше, зайти всередину, не робити нічого зовні, чекати розминки, бути там і все таке. Це те, чого б я хотів – аби ми відкинули всі свої емоції перед грою. І тоді давайте грати в футбол", – розповів Клопп виданню Thisisanfield.com.

Нагадаємо, вже завтра, 10 листопада, відбудеться черговий тур англійської Прем’єр-ліги, в якому центральним матчем буде зустріч між Ліверпулем та Манчестер Сіті. Поєдинок розпочнеться о 18:30 за київським часом.

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