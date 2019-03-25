"Даже не стоит пробовать?" – люксембургские СМИ пессимистично настроены перед матчем против Украины, но верят в чудо

Сборная Украины сегодня проведет свой второй матч отбора к Евро-2020 против Люксембурга. Местные СМИ называют команду Шевченко откровенным фаворитом встречи.

Le Quotidien достаточно пессимистично оценивает шансы команды Люка Хольца, несмотря на неожиданную стартовую победу над Литвой и статус лидера группы после первого тура: "Даже не стоит пробовать?".

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В Люксембурге, который в день матча "пугал" сборную Украины утренним дождем с небольшим градом, четко осознают высокий класс Коноплянки, Зинченко и компании. "Это слишком сложно для нас", – отмечает издание, хотя и не теряет веры в маленькое чудо.

"Мы не обязаны обыгрывать Украину, но, возможно, шанс таки появится", – пишет Le Quotidien, акцентируя внимание на молодых талантах сборной Люксембурга. Кристофер Мартинс, Жерсон Родригес, а также Оливер Тиль и Венсан Тиль должны стать главным оружием хозяев. После поединка против Литвы местные СМИ отмечали, прежде всего, Мартинса, который умело дирижировал игрой команды в центре поля. "Это круто – иметь больше свободы на поле", – сказал 23-летний хавбек перед встречей с "сине-желтыми".

В лагере сборной Украины Le Quotidien посвятил немало внимания главному тренеру Андрею Шевченко, который на предматчевой пресс-конференции признался, что ему нравится философия игры скромной команды, которая, "несмотря на ограниченный кадровый потенциал пытается действовать креативно". Шевченко, для люксембуржцев, пожалуй, главная звезда Украины. Здесь, в частности, помнят, что в 2004 году Шева признавался лучшим игроком Европы по версии France Football.

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Издание также отметило трех молодых украинских игроков Александра Зинченко, Виктор Цыганков и Андрея Лунина. Появление динамовца прогнозируется в старте вместо травмированного Марлоса.

В составе сборной Люксембурга, по мнению местных СМИ, не следует ожидать кадровых пертурбаций. На поле, скорее всего, появятся все герои матча против Литвы. В то же время, анализируя состав нашей команды после слов Шевченко о ротации, Le Quotidien пишет о возможном появлении Мораеса и Бурды.

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