Люксембург – Украина: анонс и прогноз на матч отбора Евро-2020

Люксембург и Украина встречаются во 2-м туре отбора на Чемпионат Европы 2020. Анонс и прогноз на матч 25 марта 2019 читайте на "Футбол 24"

Люксембург – Украина

25 марта, 21:45, стадион Жози Бартель

Главный арбитр: Маттиас Гестраниус (Финляндия)

Телетрансляция на каналах "Украина" и "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция Люксембург – Украина на сайте "Футбол 24"

Предматчевый расклад

Команда Андрея Шевченко приехала в гости к формальному лидеру группы. Именно Люксембург в первом туре стал единственным, кто выиграл свой матч. Можно говорить, что эта команда достигла наибольшего прогресса в последнее время среди других небольших стран. Называть следующего соперника сборной Украины футбольным карликом не так уж и справедливо, как было раньше. За предыдущие 2 года Люксембург отбирал очки у сборных Франции (на выезде) и Болгарии, громил Молдову, побеждал Венгрию, Албанию и Беларусь. В Лиге наций команда заняла второе место в своем квартете. Это был самый низкий дивизион, но все же.

Люксембург – Украина прогноз букмекеров на матч отбора к Евро-2020

Эта сборная занимает неплохое как для себя 38-е место из 55-и европейских команд. За последние 2 года Люксембург выиграл 10 матчей, а проиграл 7. Это не та команда, которая способна только отбиваться против фаворитов. "Красные львы" ищут свою игру, любят комбинировать и забивать. Сезон 2018/19 стал первым в истории еврокубков, когда команда из Люксембурга попала в групповой этап. Дюделанж нашумел на всю Европу, одолев именитые команды из Польши и Румынии в квалификации. На групповой стадии команда отобрала очки у Бетиса, а в Милане вела в счете 2:1. Хотя в итоге проиграла 2:5, тот матч стал показательным – не относитесь свысока к командам из этой страны, иначе будут проблемы.

Форвард сборной Люксембурга Давид Тюрпель, признанный лучшим игроком предыдущего чемпионата своей страны, забивал Милану и Легии. Его стоимость на Трансфермаркт – каких-то 225 тысяч евро. Вся его сборная стоит не более 12 миллионов евро, тогда как национальная команда Украины даже без Ярмоленко потянет почти на 130. Интересный момент: если у нас только 8 легионеров, то у них аж 16. Причем играют люди также и не в последних чемпионатах. Бундеслига, МЛС, элита первенства Японии, вторые дивизионы Германии, Англии и Франции.

17 лет назад открыли футбольную академию для подготовки игроков от 13 до 19 лет. Более половины членов нынешнего состава прошли через нее. Амбициозный президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп понимает, что только несовершеннолетних юношей можно убедить уехать за границу и стремиться стать профессионалами. Если тебе 22-23, у тебя и так хорошая работа в небедной стране да еще и возможность подзаработать деньжат на футболе. У него есть долгосрочные планы развития местных талантов. Конечно, переоценивать и бояться их пока не стоит. Кто будет терять очки с Люксембургом, не сможет претендовать на 1-2 места. Однако серьезно отнестись к ним необходимо не только на словах.

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История и интересные факты противостояния

Люксембург трижды играл против Украины. Все матчи завершались с одинаковым приятным для нас счетом 3:0. Дважды это случалось в отборе Евро-2016, однажды команды встречались в спарринге. Именно во время первого матча за Украину отличился Андрей Шевченко, тогда еще нападающий "сине-желтой" армады. Было это в рамках подготовки к ЧМ-2006.

Что такое забивать Люксембургу, знает не один игрок нынешнего состава. Правда только Евгений Коноплянка имеет шанс сыграть, а вот Андрей Ярмоленко (автор хет-трика на их поле!) и Артем Кравец травмированы.

С момента нашей последней встречи люксембуржцы стали сильнее. Только 3 поражения и 5 побед за 10 предыдущих матчей свидетельствуют об определенном прогрессе результатов. Из последних 5-и официальных матчей на своем поле Люксембург выиграл 3 раза, а проиграл только Беларуси.

Украина не смогла забить в 2-х выездных матчах подряд и не победила в 3-х.

Кадровый вопрос

Марлос и Артем Кравец стали последними потерями команды. В принципе, состав сборной Украины может спокойно выдержать отсутствие этих исполнителей, которое отнюдь не должно стать неким оправданием в случае чего. Что касается других вопросов, то тренерский штаб должен сделать несколько изменений. Во-первых, Шевченко сам это анонсировал, во-вторых, он уже не раз удивлял интересными кадровыми решениями. Осмелимся предположить, что и на этот раз будет что-то эдакое. Цыганков и Мораес вместо Марлоса и Яремчука – изменения, которые легче читаются. А вот кто еще?

Бурда может выйти вместо Кривцова, истощенного борьбой с Роналду и компанией в Португалии. На замену Пятову можно было бы выпустить Лунина, который надежно играет в тех редких матчах за клуб и сборную, где ему доверяют место в составе. Матвиенко способен подменить Караваева справа. Миколенко знает, как закрывать позицию центрального защитника, в свою очередь Соболь может получить шанс слева. Зинченко мог бы выйти вместо Коноплянки. В игре против Чехии в Лиге наций именно игрок Манчестер Сити и Цыганков помогли вырвать победу, выйдя на фланги атаки. Евгений точно сыграет, но возможно, ему лучше выйти свеженьким после перерыва, так как в Шальке крайне редко играет 2 матча подряд в старте.

Ориентировочные составы на матч Люксембург – Украина

Люксембург: Морис – Шано, Жерсон, Карлсон – Янс, Баррейро Мартинс, Кристофер Мартинс, Да Мота – Оливер Тилль – Венсан Тилль, Родригес

Украина: Пятов – Караваев, Бурда, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Малиновский, Шапаренко – Цыганков, Мораес, Зинченко

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Украина – сильная команда, с которой "красным львам" тягаться еще рано. Мы не должны пропустить, а вот голы наконец-то придут. Люксембург и сам пытается играть, и сопернику дает создавать моменты. Возможно, прорвет нашу обновленную атаку. Цыганков, Мораес и Зинченко должны взять игру на себя. Если потребуется, то Коноплянка поможет. Стандарты также должны пригодиться. Игра будет интересной, главное не дать хозяевам слишком разгуляться в атаке и обрести излишнюю уверенность.