Рекордная победа в истории и сенсационное фиаско – как играла сборная Украины против карликовых стран

По случаю матча 2-го тура отбора на Евро-2020 Люксембург – Украина "Футбол 24" вспоминает самые интересные противостояния "сине-желтых" с представителями стран-карликов.

Сегодня сборная Украины продолжит отбор на Евро-2020 матчем против Люксембурга. После довольно удачного результата в поединке с Португалией подопечные Андрея Шевченко попытаются взять 3 очка в выездном матче с командой Люка Хольца.

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Данное противостояние станет для сборной Украины далеко не первым с командами, представляющими европейские страны-карлики (очень часто Люксембург относят к данной категории). "Футбол 24" решил вспомнить самые интересные матчи "сине-желтых" против таких команд. К слову, в этот перечень попал и поединок нашей сборной против нынешнего оппонента.

Андорра – Украина – 0:2 (отбор на Евро-2000, 10 октября 1998 года)

Первая встреча сборной Украины с командой страны-карлика – соперником подопечных Йожефа Сабо в октябре 1998-го стала Андорра. Хозяева были решительно настроены на успех, ведь это была их первая официальная игра перед родными болельщиками. При этом игроки Андорры не брезговали грязной, а местами и грубой игрой.

Да и поле не соответствовало требованиям УЕФА – его размеры были практически на 10 метров меньше нормы. На это обратил внимание и Йожеф Сабо после окончания игры, назвав футбол в исполнении Андорры несерьезным.

Впрочем, все эти факторы не помешали украинцам одержать победу со счетом 2:0 – еще в первом тайме отличились Виталий Косовский и Сергей Ребров.

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Тот отбор на Евро-2000 завершился драматичным вылетом Украины от Словении в плей-офф.

Украина – Фарерские острова – 5:0 (отбор на Евро-2008, 17 октября 2007 года)

"Сине-желтые" на НСК Олимпийский разбили команду Фарерских островов со счетом 5:0. Это одна из самых разгромных побед в истории сборной Украины – на тот момент наша команда с более крупным счетом побеждала лишь Азербайджан (6:0).

По дублю оформили Максим Калиниченко и Олег Гусев, еще один гол забил Андрей Воробей.

Тот отбор стал одним из худших в истории "сине-желтых". Украина пропустила вперед не только фаворитов группы Италию и Францию, но и Шотландию, заняв лишь 4 место в группе. Олег Блохин после отборочного цикла покинул пост главного тренера национальной команды.

Андорра – Украина – 0:6 (отбор на ЧМ-2010, 14 октября 2009 года)

Еще одна из самых разгромных побед в истории сборной Украины. Подопечные Алексея Михайличенко на выезде разгромили Андорру со счетом 6:0. Интересно, что в том поединке дебютным голом за национальную команду отличился Ярослав Ракицкий, только второй раз вышедший на поле в футболке сборной Украины. Также забивали Шевченко, Селезнев, Гусев и Ярмоленко, а еще один гол андоррцы забили в свои ворота.

В итоге наша национальная команда не смогла пробиться на чемпионат мира, уступив Греции в плей-офф.

Украина – Сан-Марино – 9:0 (отбор на ЧМ-2014, 6 сентября 2013 года)

Рекордная победа в истории национальной сборной Украины. Зрители, собравшиеся в тот сентябрьский вечер на Арене Львов, увидели сразу 9 голов в исполнении наших футболистов. Дубль оформил Евгений Хачериди, также забивали Девич, Селезнев, Федецкий, Эдмар, Коноплянка, Безус и Ракицкий.

Интересно, что буквально через месяц Украина в поединке против Сан-Марино уже на выезде практически повторила тот успех. Не хватило лишь одного гола – матч завершился со счетом 8:0 в пользу "сине-желтых".

Наша команда заняла второе место в группе и попала в плей-офф, в котором драматически вылетела от Франции (2:0, 0:3).

Украина – Люксембург – 3:0 (отбор на Евро-2016, 14 июня 2015 года)

Матч на Арене Львов стал вторым официальным в истории противостояний Украины и Люксембурга. В 2014-м украинцы на выезде разгромили соперника со счетом 3:0, а дома одержали победу с таким же результатом.

Несмотря на разгромный счет, игра сложилась довольно сложно для "сине-желтых". Люксембург не только не пропустил в первом тайме, но и мог забивать сам – в одном из эпизодов нашу команду спасла только штанга. Впрочем, во втором тайме голы Артема Кравца, Дениса Гармаша и Евгения Коноплянки склонили чашу весов в пользу Украины.

Наша сборная заняла 3 место в группе, а в плей-офф оказалась сильнее команды Словении и вышла на Евро-2016.

Украина – Мальта – 0:1 (товарищеский матч, 6 июня 2017 года)

Матч, который завершился сенсацией. А как еще назвать поражение от 182-й команды (на тот момент) в рейтинге ФИФА? При этом сборная Украины играла в довольно боевом составе – в старте вышли Пятов, Ракицкий, Ярмоленко, Степаненко, Селезнев и другие исполнители.

Мальтийцы в дебюте встречи поразили ворота Андрея Пятова и удержали победный счет до финального свистка. К слову, Украина была лишь номинальным хозяином поединка, прошедшего в австрийском Граце.

К счастью, тренерский штаб "сине-желтых" сделал выводы из этого обидного поражения. Уже через несколько дней Украина в Тампере победила сборную Финляндии и продолжила борьбу за выход на ЧМ-2018, на который в итоге все же не попала.