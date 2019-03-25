"Навіть не варто пробувати?": люксембурзькі ЗМІ песимістично налаштовані перед матчем проти України, але вірять у диво

Збірна України сьогодні проведе свій другий матч відбору до Євро-2020 проти Люксембургу. Місцеві ЗМІ називають команду Шевченка відвертим фаворитом зустрічі.

Le Quotidien досить песимістично оцінює шанси команди Люка Хольца попри несподівану стартову перемогу над Литвою та статус лідера групи після першого туру: "Навіть не варто пробувати?".

Люксембург – Україна: анонс і прогноз на матч відбору Євро-2020

У Люксембурзі, який в день матчу "лякав" збірну України ранковим дощем з невеличким градом, чітко усвідомлюють високий клас Коноплянки, Зінченка та компанії. "Це занадто складно для нас", - зазначає видання, хоча й не втрачає віри у маленьке диво.

"Ми не зобов'язані обігрувати Україну, але, можливо, шанс таки з'явиться", - пише Le Quotidien, акцентуючи увагу на молодих талантах збірної Люксембургу. Крістофер Мартінс, Жерсон Родрігес, а також Олівер Тіль і Венсан Тіль повинні стати головною зброєю господарів. Після поєдинку проти Литви місцеві ЗМІ відзначали, насамперед, Мартінса, який вміло диригував грою команди у центрі поля. "Це круто – мати більше свободи на полі", - сказав 23-річний хавбек перед зустріччю із "cиньо-жовтими".

У таборі збірної України Le Quotidien присвятив чимало уваги головному тренеру Андрію Шевченку, який на передматчевій прес-конференції зізнався, що йому подобається філософія гри скромної команди, яка "попри обмежений кадровий потенціал намагається діяти креативно". Шевченко, для люксембуржців, мабуть, головна зірка України. Тут, зокрема, пам'ятають, що у 2004 році Шева визнавався найкращим гравцем Європи за версією France Football.

Люксембург – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Видання також відзначило трьох молодих українських гравців Олександра Зінченка, Віктора Циганкова та Андрія Луніна. Поява динамівця прогнозується у старті замість травмованого Марлоса.

У складі збірної Люксембургу, на думку місцевих ЗМІ, не слід очікувати кадрових пертурбацій. На полі, найпевніше, зявляться усі герої матчу проти Литви. Натомість, аналізуючи склад нашої команди після слів Шевченка про ротацію, Le Quotidien пише про можливу появу Мораєса та Бурди.

Рекордна перемога в історії та сенсаційне фіаско – як грала збірна України проти карликових країн