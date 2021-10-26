Защитник "горняков" Валерий Бондарь признался, что устал от постоянных "автобусов" на поле от большинства украинских команд, и оценил важность кубкового турнира для донецкой команды.

"Как такие команды могут не нравиться, которые играют с тобой в открытый футбол, которые тебя прессингуют, пытаются контролировать мяч? У нас таких команд очень мало в чемпионате. Могу назвать Ворсклу и Зарю. Даже Динамо не играет так открыто с нами .

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Конечно, приятно выходить играть против таких коллективов. Можно только хвалить такие команды, которые действительно выходят и играют в футбол с Шахтером. А не закрывается 10 человек сзади и сидят ждут какую-то контратаку, полумомент. Поэтому, конечно, это приятно.

Сейчас главное восстановится, скоро матч на Кубок Украины. Это очень важный для нас турнир. Если не ошибаюсь, мы его уже два года проиграли. Конечно, нужно возвращать титулы. Мы очень голодны к победам, к трофеям. Готовимся к следующему матчу", – сказал Бондарь в программе "Футбольный формат".

Напомним, ближайший поединок Шахтер проведет уже в среду, 27 октября, против Черноморца в рамках 1/8 финала Кубка Украины. В турнирной таблице УПЛ "горняки" идут вторыми, отставая от Динамо на 3 очка.

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