Захисник "гірників" Валерій Бондар зізнався, що втомився від постійних "автобусів" на полі від більшості українських команд, і оцінив важливість кубкового турніру для донецької команди.

"Як такі команди можуть не подобатися, які грають з тобою у відкритий футбол, які тебе пресингують, які намагаються контролювати м'яч? У нас таких команд дуже мало в чемпіонаті. Можу назвати Ворсклу і Зорю. Навіть Динамо не грає так відкрито з нами.

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Звичайно, приємно виходити грати проти таких колективів. Можна тільки хвалити такі команди, які дійсно виходять і грають у футбол з Шахтарем. А не закриваються 10 людей ззаду і сидять чекають на якусь контратаку, напівмомент. Тому, звичайно, це приємно.

Зараз головне – відновитися, невдовзі матч на Кубок України. Це дуже важливий для нас турнір. Якщо не помиляюся, ми його вже два роки програли. Звичайно, треба повертати титули. Ми дуже голодні до перемог, до трофеїв. Готуємося до наступного матчу", – сказав Бондар у програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, найближчий поєдинок Шахтар проведе вже у середу, 27 жовтня, проти Чорноморця у рамках 1/8 фіналу Кубка України. У турнірній таблиці УПЛ "гірники" йдуть другими, відстаючи від Динамо на 3 очки.

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