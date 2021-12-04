Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко рассказал о своих первых матчах за "орлят", фанатах, а также первом голе в Серии А.

"Первый матч за Специю? У меня давно такого мандража не было, давно не играли с болельщиками. Пришел на стадион, вся трибуна забита – кайф. То, что у нас маленький стадион – это ничего не значит. Весь стадион кричит, болеет.

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Здесь очень активные фанаты. Я кайфую от них, они классно болеют, неважно проигрываем мы или выигрываем – они поддерживают.

Первый гол? Я не забивал год в официальных играх. Когда забил, это такое чувство, будто всю карьеру не забивал, а тут раз – гол. Плюс для этих болельщиков такие важные три очка. Когда забил – кайфонул максимально", – рассказал Коваленко в программе "Трендец".

Напомним, в текущем сезоне Виктор провел за Специю 10 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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